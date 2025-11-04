Catania, calvario dopo l’intervento di cataratta, c’è una nuova denuncia

Catania – Una semplice operazione di cataratta si è trasformata in un calvario che ha cambiato la vita di un catanese, oggi costretto a convivere con una vista gravemente compromessa e un dolore quotidiano che non gli dà tregua. Dopo mesi di sofferenze e tre interventi chirurgici all’occhio sinistro, il paziente ha deciso di depositare una denuncia alla Procura di Catania. Lo afferma in una nota una associazione di consumatori.

Tutto ha avuto inizio nel marzo 2025, quando, a seguito di alcuni disturbi visivi, il paziente si è sottoposto a una visita oculistica in una struttura privata della provincia di Catania. Gli veniva diagnosticata una cataratta e consigliato un intervento chirurgico, eseguito nel maggio 2025 in una clinica privata locale.

Da quel momento, però, la situazione è precipitata: invece del miglioramento atteso, l’uomo ha subito un distaccamento della retina, nonché una forte infiammazione che gli ha procurato dolore e vista completamente annebbiata. Nei mesi successivi è stato sottoposto ad altri due interventi, ma le condizioni non sono migliorate. Oggi il paziente dichiara di vedere in modo offuscato, di percepire fastidi costanti e di non riuscire più a svolgere attività quotidiane.

