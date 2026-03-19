Catania, cento famiglie e negozi denunciati per furto di energia elettrica

Catania – Maxi retata della polizia contro i furti di energia elettrica a Catania: circa cento denunciati nei quartieri San Cristoforo, Librino e San Giovanni Galermo. Il blitz è scattato presso case e piccoli esercizi commerciali, nei quali era stato riscontrato un anomalo prelievo di energia. Che, in alcuni casi, consisteva nella manomissione del contatore per ottenere energia elettrica del tutto gratis. Scoperti anche allacci abusivi alla rete, con cavi non appropriati e, dunque, anche pericolosi per possibili cortocircuiti e incendi. Con la collaborazione degli operai della società di distribuzione è stato possibile risalire anche al periodo dei prelievi irregolari. Che, in alcune case, duravano da oltre quattro anni. Con una danno stimato di migliaia di euro non pagati. Le operazioni di controllo proseguiranno in altre zone della città.

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