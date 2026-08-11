Catania chiude, le compagnie cercano alternative: è adesso che Comiso deve bussare alla loro porta

È questo il momento di andare a bussare alla porta delle compagnie aeree. Adesso, non domani.

La chiusura e le limitazioni dell’aeroporto di Catania per la cenere vulcanica stanno costringendo Ryanair, Wizz Air e altri vettori a riprogrammare voli, cancellare collegamenti e cercare aeroporti alternativi.

E allora perché non provare a intercettarli subito?

Comiso ha una pista, un aeroporto operativo e soprattutto si trova nello stesso sistema aeroportuale di Catania. Continuare a considerarlo soltanto lo scalo da utilizzare quando Fontanarossa va in emergenza sarebbe un’occasione sprecata.

Questo potrebbe essere, invece, il momento giusto per SAC, Regione e politica del territorio per aprire immediatamente un confronto con Ryanair, Wizz Air e gli altri vettori: avete bisogno di un’alternativa a Catania? Comiso c’è.

Non soltanto per qualche volo dirottato durante l’emergenza, ma per provare a trasformare una necessità di oggi in nuove rotte stabili per domani.

L’Etna non è un’emergenza imprevedibile. La cenere ha già fermato e limitato Fontanarossa molte altre volte e continuerà inevitabilmente a rappresentare una variabile per l’aeroporto catanese.

Per una volta, dunque, invece di aspettare che qualche compagnia scelga spontaneamente Comiso, si potrebbe andare a bussare alla sua porta. Proprio adesso che quella compagnia sta cercando un’altra pista dove far atterrare i propri aerei.