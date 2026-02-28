Catania, cibo da buttare nella panineria pub di via Plebiscito

Catania – I carabinieri di Catania Piazza Dante, con il supporto del Nas, hanno effettuato un’ispezione in una panineria situata in via Plebiscito, di cui non è stato reso noto il nome. L’attività, riconducibile a un uomo di 48 anni residente a Catania, è stata sottoposta a verifica sull’igiene dei prodotti alimentari e sulla sicurezza alimentare.

Nel corso della verifica è emerso il mancato aggiornamento delle procedure di corretta prassi igienica. Gli accertamenti hanno, inoltre, evidenziato la mancata tracciabilità di circa cinque chilogrammi di pesto di pistacchio.

Nel locale, poi, i carabinieri hanno trovato 20 chilogrammi di patatine fritte surgelate conservate fuori dal congelatore, con conseguente interruzione della catena del freddo che può favorire la proliferazione batterica e compromettere la salubrità degli alimenti.

Infine, sono stati trovati oltre 4 chilogrammi di salmone affumicato scaduto dall’inizio del mese di febbraio. Al termine delle verifiche, il commerciante è stato sanzionato per un importo complessivo di 3.500 euro e, dinanzi ai militari, l’uomo ha distrutto tutti gli alimenti irregolari.

