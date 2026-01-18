Catania, costretti a pagare 20 euro per un parcheggio. Due arresti per estorsione

Catania – Non hanno ceduto alle pressioni e hanno scelto di denunciare due parcheggiatori abusivi a Catania. È grazie alla loro segnalazione che la polizia ha arrestato due catanesi, di 26 e 45 anni, accusati di estorsione ai danni di due giovani automobilisti.

I fatti si sono verificati nel piazzale Amts di piazza Borsellino. Dopo una serata trascorsa con amici, due ragazzi di 21 e 25 anni stavano raggiungendo la propria auto quando sono stati avvicinati dai due uomini che hanno chiesto con insistenza denaro per la sosta. Al rifiuto del conducente, che ha spiegato di essere in possesso del ticket regolare, i parcheggiatori abusivi hanno reagito con insulti e minacce sempre più gravi, arrivando a prospettare l’uso di un’arma.

Temendo per la propria incolumità, i due giovani hanno consegnato 20 euro, dopodiché i malviventi si sono allontanati. Una volta al sicuro, le vittime hanno contattato immediatamente la polizia fornendo una dettagliata descrizione dell’accaduto. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in pochi minuti, raccogliendo la denuncia e avviando le ricerche. Determinante è stata la collaborazione di una guardia giurata in servizio nella zona, che ha consentito di individuare e bloccare i due presunti estortori poco distante dal luogo dei fatti. I fermati hanno ammesso di aver richiesto il denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

