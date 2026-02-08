Condividi "Catania, è morto Angelo Attaguile, uomo di calcio e di politica" sui social

Catania – È morto Angelo Attaguile, ex presidente del Calcio Catania tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta.

Figlio del senatore Dc Gioacchino Attaguile, Angelo entra in politica negli anni ’70 come responsabile del movimento giovanile democristiano.

Nato a Grammichele avrebbe compito 79 anni a maggio, nel 2013 era stato eletto alla Camera dei deputati in quota Mpa per poi passare alla Lega di Matteo Salvini. Proprio in quella fase ha contribuito a fondare il movimento politico Noi con Salvini. Che sancì la discesa del Carroccio al Sud e nelle Isole, divenendone segretario nazionale.

