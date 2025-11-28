Catania, è morto padre Salvatore Resca, grande animatore culturale

Catania – È morto a 90 anni padre Salvatore Resca, viceparroco della chiesa Santi Pietro e Paolo. Salesiano di formazione, è stato storico punto di riferimento non solo per la sua comunità parrocchiale, ma per l’intera città, grazie al suo infaticabile impegno nel campo civile e culturale col suo movimento di società civile Cittainsieme. I funerali si svolgeranno sabato alle 16 nella parrocchia Santi Pietro e Paolo di Catania.

Matteo Iannitti lo ricorda con un post su Facebook: “Padre Salvatore Resca è stato uno dei più formidabili esempi di impegno e passione civile della città di Catania. Perdiamo tutte e tutti una guida e un punto di riferimento contro mafia e malaffare. Ci stringiamo a tutta la comunità di San Pietro e Paolo, a CittàInsieme, alle donne e agli uomini, alle ragazze e ai ragazzi, che l’hanno conosciuto, amato, sostenuto, accompagnato e seguito: come in unico grande abbraccio. Tante mani strette le une alle altre, tante voci che cantano insieme, nella sua memoria, continueranno a restare unite”.

Cordoglio sui social anche da parte dell’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco: “Catania perde uno dei suoi maggiori e migliori protagonisti. Lo è stato a livello spirituale e religioso, svolgendo in maniera encomiabile il suo ruolo di sacerdote, attento ai sofferenti e ai bisognosi. Lo è stato sul versante sociale e civile. Ho sempre tenuto in gran conto i suoi suggerimenti, le sue proposte e perfino le sue provocazioni, intelligenti e prodotte dall’affetto e dalla stima reciproci. Quello che possiamo fare in suo onore è mantenere vivo con il nostro impegno ciò che a lui stava più a cuore: tenere alto il livello sociale, spirituale e civile nostra comunità”.

