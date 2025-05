Catania, filmata l’aggressione del parcheggiatore abusivo: “Attenti, ho preso il numero di targa”

Catania – Parcheggiare in centro storico la sera e trovarsi davanti un parcheggiatore abusivo non è certo una novità in una città come Catania, ma quando si viene minacciati violentemente non è facile affrontare la situazione. È la disavventura capitata a due ragazzi di origine indiana che, trovando parcheggio nella centrale piazza Spirito Santo, sono stati fermati da un uomo, che pretendeva, con fare intimidatorio, 5 euro per la sosta. I due non hanno ceduto e si sono allontanati rapidamente dal posto per trascorrere la serata in un ristorante della zona. Al loro ritorno il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, collaborato da un 35enne di origine marocchina, il quale ha minacciato i due dicendo “qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa”.

Parole accompagnate da schiaffi al volto e alla nuca, seppur lievi, ma esaustivi al fine di rendere più efficace la minaccia. Tutto ripreso da un cellulare che ha mostrato la scena, mentre sono intervenute le forze dell’ordine. L’uomo ha continuato a mostrare una certa spavalderia rivolgendosi a loro e dicendo “che non avrebbero potuto fargli nulla”. Fino all’arrivo degli agenti delle volanti, davanti a cui entrambi i malviventi si sono dati alla fuga. Tuttavia, il 35enne, dopo alcuni metri, è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato e condotto in carcere per tentata estorsione aggravata. Alle spalle ha numerosi precedenti penali per reati di varia natura, tra cui spaccio, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.

