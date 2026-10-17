Catania, finto sito di autonoleggio per truffare gli utenti: tre denunciati

I truffatori sono due uomini di 33 anni e uno di 37 anni.

Catania – Un finto sito di autonoleggio per convincere gli utenti a pagare somme di denaro per un servizio inesistente. È la truffa online scoperta dalla polizia di Stato a Catania, che ha individuato e denunciato tre presunti responsabili, due di 33 anni e uno di 37 anni.

La denuncia della vittima e le indagini

L’indagine è stata condotta dagli agenti della polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, dopo la denuncia di una donna che ha raccontato di essere stata raggirata mentre cercava di noleggiare un’auto sul web.

Il portale era stato realizzato in modo da apparire autentico e affidabile, riproducendo le caratteristiche di un regolare servizio di autonoleggio. La donna, convinta di trovarsi di fronte a una società legittima, aveva effettuato alcuni bonifici istantanei. Gli agenti hanno quindi avviato accertamenti sul sito e ricostruito il percorso del denaro, incrociando i codici Iban utilizzati per i pagamenti con il numero di telefono attraverso cui i presunti truffatori avevano contattato la vittima.

Tre denunciati per truffa

Le verifiche hanno consentito di risalire all’identità di tre persone che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero agito in maniera coordinata per mettere a segno il raggiro. I tre sono stati denunciati in concorso per truffa.La polizia di Stato invita i cittadini a prestare attenzione quando si acquistano beni o serviz online, verificando l’affidabilità dei siti, l’identità dei fornitori e le modalità di pagamento richieste.

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