Catania, il sindaco Trantino in vespa all’inseguimento di un borseggiatore

Catania -Ha avuto una bella dose di coraggio oggi pomeriggio, in pieno centro storico, il sindaco di Catania Enrico Trantino. Che, contattato telefonicamente, racconta a La Sicilia:

«Ero a bordo del mio scooter con un agente di polizia locale, al quale stavo dando un passaggio. Giunto all’altezza dei Quattro Canti, all’angolo tra la via Antonino di Sangiuliano e la via Etnea, ho visto un giovane che correva a piedi come un disperato e della gente che lo indicava urlando “al ladro!”. Ho subito pensato che avesse scippato qualcuno, visto che in mano aveva una o più borse. Non ci ho pensato due volte e mi sono messo all’inseguimento restando a bordo della mia moto. Lui ha attraversato la piazza Manganelli e ha imboccato, correndo come un furetto, la via Squillaci. Lo avevo quasi raggiunto, ma ho dovuto rallentare perché costretto a zigzagare tra le auto. Per cui ho deciso di far scendere dallo scooter l’agente locale, per non metterlo in pericolo e ho proseguito nell’inseguimento. Lo sentivo imprecare e dall’accento mi è sembrato un ragazzo dell’Est europeo».

«A un certo punto – prosegue Trantino – mentre correva in via Coppola, ha deviato imboccando una stradina strettissima che porta nella piazzetta intitolata a Goliarda Sapienza. A quel punto era impossibile proseguire con lo scooter e lui è stato molto abile a dileguarsi tra viuzze e dedali del rione San Berillo Vecchio, nonostante alle calcagna non avesse solo me ma anche qualche altro cittadino coraggioso. È andata così. Ma sono certo che le forze dell’ordine riusciranno a individuarlo».

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