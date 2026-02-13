Catania, il vento abbatte alberi e cartelloni: oltre 250 interventi dei pompieri

Da mezzanotte alle undici i vigili del fuoco hanno svolto centinaia di operazioni e molte sono ancora in coda

Catania – In provincia di Catania le fortissime raffiche di vento hanno creato notevoli danni. Solo i vigili del fuoco, tra mezzanotte e le undici di questa mattina, hanno effettuato 114 interventi, prevalentemente per cartelloni, pali ed alberi divelti o pericolanti e per dissesti statici.

Sono ancora in corso 12 interventi e altri 134, a metà mattina, rimangono da espletare. La situazione più critica viene segnalata nei paesi pedemontani di Sant’Alfio e Milo per alberi caduti su strada.

