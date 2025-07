Catania, incidente al pulmino dei tifosi: nove feriti

Il gruppo della Curva Sud del club catanese stava raggiungendo la squadra in ritiro in Umbria

Catania – Il Catania calcio è in ritiro a Norcia, in Umbria, in vista della nuova stagione ma nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio, è arrivata una brutta notizia per tutto l’ambiente del club siciliano. Infatti un pulmino di tifosi della Curva Sud partito da Catania per raggiungere la squadra in ritiro, ha avuto un incidente all’altezza di Salerno.

Attualmente il bilancio è di nove feriti, due dei quali sono stati ricoverati con la prognosi riservata all’ospedale di Polla. La società siciliana, in raccordo con la questura di Perugia, sta valutando quale iniziative adottare: domani, a Norcia, sono previste un’amichevole con una formazione locale e la presentazione pubblica del Catania in piazza.

