Catania: l’aereo fallisce l’atterraggio due volte, paura a bordo

Catania – Momenti di ansia a bordo di un aereo della British Airways partito da Londra Gatewick e diretto a Catania. Per due volte il pilota dell’A320 ha tentato di atterrare sulla pista di Fontanarossa, ma non ci è riuscito a causa del forte vento. Quindi ha comunicato alla torre di controllo l’emergenza per la poca quantità di carburante rimasto e si è diretto verso Palermo, atterrando finalmente al Falcone Borsellino. L’atterraggio è avvenuto intorno alle 13. L’aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito per Catania, arrivando senza problemi.

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