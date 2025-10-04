Catania, morto l’ex questore Mario Finocchiaro

Catania – È morto in ospedale a Catania, dove era stato ricoverato ieri per un improvviso malore, l’ex questore Mario Finocchiaro. I funerali saranno celebrati il prossimo lunedì alle 15.30 nella cattedrale.

Finocchiaro era nato a Catania 69 anni fa. Si era arruolato in polizia nel 1985 ricoprendo incarichi di rilievo. A Palermo era stato in servizio al reparto mobile e poi aveva ricoperto il ruolo di dirigente dell’ufficio scorte. A Caltanissetta era stato vice dirigente della squadra mobile, poi della Digos e infine per oltre sei anni della squadra mobile. Alla Questura di Enna aveva ricoperto l’incarico di capo di gabinetto e poi, per oltre sei anni, il ruolo di capo della squadra mobile.

Promosso primo dirigente nel 2001 era tornato a Enna come vice questore vicario e poi era passato al ruolo di capo di gabinetto del questore di Catania. Da dicembre 2010 era stato vice questore vicario di Cosenza. Il 22 maggio 2012 era stato nominato dirigente superiore e contemporaneamente mandato a dirigere la questura di Crotone e poi quelle di Agrigento, Perugia e Catanzaro.

© Riproduzione riservata