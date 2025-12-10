Catania, nasce l’Antica galleria Bonfirraro

Catania – Nel cuore di Catania, in via Spadaro Grassi 17, tra le pietre laviche che respirano storia e il passo svelto dei turisti, l’ennesima serranda di una libreria che sembrava destinata alla chiusura definitiva è pronta a riaprire. Si chiama Antica Galleria il progetto che restituisce vita a uno dei presìdi culturali più amati del centro storico della città di Sant’Agata, grazie alla famiglia Bonfirraro, editore da decenni attento ai battiti della cultura siciliana.

L’inaugurazione dell’ex Antica Libreria, fissata per domenica 14 dicembre alle 17.30, promette di essere più di un taglio del nastro: un rito di riaccensione. Entri e senti subito un odore familiare, la miscela inconfondibile di carta antica, vinile e legni lavorati. Un concept nuovo, eppure già carico di memoria, progettato dall’architetto Luca Di Giovanni come un incontro elegante tra passato e contemporaneo. Gli arredi di Domo Design e l’identità visiva firmata dallo studio Selvatico parlano lo stesso linguaggio: quello della bellezza che non ha fretta e che non dimentica il passato.

