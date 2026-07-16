Catania piange il prof. Franco Cazzola, politologo e assessore della giunta Bianco

Catania – Franco Cazzola, politologo e docente di scienza politica, è morto a 85 anni. Nato a Torino, aveva insegnato all’università Etnea dal 1972 al 1990, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale e di assessore agli affari istituzionali e alla cultura nella giunta guidata da Enzo Bianco tra il 1988 e il 1989. Successivamente era approdato alla Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri dell’università di Firenze, dove ha tenuto la cattedra dal 1991 al 2013.

Nel corso della carriera accademica ha firmato numerosi saggi su corruzione, mafia, magistratura, parlamento, politica locale, partiti e partecipazione politica. Negli anni Settanta è stato tra i fondatori della Società italiana di scienza politica e della Rivista italiana di scienza politica. Dal 2002 al 2004 ha diretto il dipartimento di scienza della politica e sociologia dell’ateneo fiorentino, lavorando anche come consulente dell’assessore alla trasparenza del comune di Roma e della commissione antimafia. In politica, dal 1995 al 2000 è stato assessore alle istituzioni culturali, spettacolo e ricerca nella giunta regionale della Toscana, guidata da Vannino Chiti.

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