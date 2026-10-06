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06/10/2026 12:13

Catania, polemiche infinite sui cavalli di Arturo Di Modica in piazza Università. Sono costati 55 mila euro

Ritenuti eccessivi 54.900 euro. Intanto in zona Castello Ursino spunterà un’altra opera di Arturo Di Modica

di Redazione

Catania – I due cavalli bronzei “combattenti” (“Fighting horses”) installati negli scorsi giorni in piazza Università, opera del grande artista Arturo Di Modica, continuano a stupire per la loro imponenza. Ma anche ad alimentare polemiche: stavolta, sui costi di installazione, ovvero 54.900 euro considerati da molti eccessivi.

 

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Sui social nelle prime ore dopo l’installazione la diatriba è stata dominata da tre tematiche: la presunta non opportunità del soggetto perché i cavalli richiamerebbero la passione tutta catanese per “l’arrusti e mangia” di carne equina. Poi sul luogo centralissimo, scelto dal sindaco Enrico Trantino. E da Vittoria, citta di Di Modica, in molti fanno notare che i “fighting horses” erano i modelli per un’opera ciclopica sul fiume Ippari, e lì dovevano restare. Nonostante le statue siano qui per scelta degli eredi dell’artista, come sottolineato da Trantino.

Ma oggi il dibattito è sui costi dell’installazione e sulla durata della permanenza in città. Aspetti chiariti nell’atto di indirizzo con cui la giunta lo scorso 18 dicembre ha approvato l’acquisizione temporanea dei cavalli alti 8,5 metri e pesanti 7 tonnellate: l’esposizione durerà «un anno», intanto. L’atto rende noto che anche una seconda opera “Note musicali”, ovvero due sculture di marmo bianco di Carrara – alte 3,6 metri larghe 1 metro e pesanti 5,4 tonnellate – saranno poi «collocate in piazza Federico di Svevia». Quando, è da definire.

Per quanto riguarda i costi si tratta di un “comodato d’uso” concesso dagli eredi di Di Modica: non c’è quindi esborso per l’acquisizione a carico del Comune, che ha dovuto occuparsi solo di installazione e montaggio. Questo è stato fatto dalla ditta specializzata campana “Fonderia Nolana Del Giudice”, per un costo 54.900 euro iva inclusa. Fondi, peraltro, specifici per la Cultura: vengono da un “plafond” di 362mila euro trasferiti dalla Regione per l’anno 2025 per i comuni con siti Unesco.

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