29/08/2025 13:19

Catania, quarta notte di spari ai danni di attività commerciali

Altri due attentati.

di Redazione

Catania – Non si ferma l’ondata di spari a Catania. Altri due assalti per la quarta notte consecutiva: nel primo caso intorno alle 2 l’obiettivo è stata una panineria di via dell’Agricoltore, a San Giorgio, dove sono stati esplosi 19 colpi di arma da fuoco contro le due saracinesche; è stata la titolare a chiamare la polizia. Stessa scena in via XXXI maggio, traversa di viale Mario Rapisardi, dove i proiettili sono arrivati vicino a un bar tabacchi. Su questo secondo attentato indagano i carabinieri. Nelle notti precedenti a finire nel mirino erano stati un centro estetico di via Garibaldi, una casa di via Calabrò, a San Cristoforo, un autonoleggio di via Plebiscito e un’altra panineria in via Giovanni Da Verrazzano, al Villaggio Sant’Agata.

© Riproduzione riservata

