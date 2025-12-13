Catania, ruba smartwatch ai controlli in aeroporto a un altro passeggero

Catania – Con l’accusa di furto aggravato la Polizia ha denunciato a Catania un 52enne che, prima di prendere l’aereo, ha rubato uno smartwatch del valore di circa 600 euro di proprietà di un altro passeggero. Durante i controlli nel Terminal C dell’aeroporto, l’uomo ha approfittato di un attimo di distrazione del malcapitato e, senza dare nell’occhio, in pochi istanti, si è appropriato del suo smartwatch, per poi recarsi nell’area partenze e attendere al gate l’imbarco per il volo per Milano Malpensa. Non appena la vittima si è accorta di aver subìto il furto, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Frontiera, ai quali ha formalizzato la denuncia. In questo modo, i poliziotti hanno avviato immediatamente le indagini, per ricostruire le varie fasi e gli spostamenti del 52enne, analizzando le immagini di videosorveglianza.

Una volta identificato, gli agenti hanno appurato che l’uomo avrebbe fatto rientro a Catania con un volo programmato per il giorno seguente. Lo hanno così atteso nell’area degli arrivi e, una volta sbarcato, lo hanno individuato tra i passeggeri per poi condurlo negli uffici di Polizia. Aveva ancora lo smartwatch rubato che, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituito al legittimo proprietario. Il 52enne è stato denunciato.

