Catania, Simone annega al lungomare per recuperare un pallone

Il 19enne è caduto per recuperare il pallone in acqua sotto piazza Nettuno

Catania – Il corpo del 19enne Simone Currò è stato recuperato dalla guardia costiera di Catania nel tratto di mare davanti piazza Nettuno, sul lungomare Ognina. Non è stato semplice accertare le cause della morte né identificare il cadavere perché non aveva alcun documento. Il ragazzo sarebbe caduto dagli scogli per recuperare un pallone finito in acqua mentre giocava con un amico e sarebbe annegato. Il cadavere è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura, che deciderà se fare eseguire l’autopsia.

