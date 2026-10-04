Catania, sparatoria in Piazza Alcalà, ferito 22enne

Catania – Notte di paura in pieno centro a Catania. Una sparatoria si è verificata la scorsa notte in piazza Alcalà, a pochi passi dai locali e dalle vie più affollate della movida catanese.

Secondo quanto si apprende, un giovane di 22 anni è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco agli arti inferiori. Un’aggressione improvvisa che ha scatenato il panico tra i presenti, fuggiti in preda allo spavento. Immediato l’allarme al 118. Il 22enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Librino.

I medici lo hanno preso in carico e lo hanno sottoposto a tutte le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione: non è in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania. I militari hanno messo in sicurezza l’area e hanno avviato i rilievi, alla ricerca di bossoli e di ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento sono in corso le indagini per risalire all’identità di chi ha aperto il fuoco e per chiarire il movente. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Alcalà e nelle vie limitrofe. Al vaglio tutte le ipotesi, da un litigio improvvisamente degenerato a un possibile regolamento di conti.

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