Catania, mamma tenta di strangolare la figlia di 5 mesi con un cuscino

Catania – Una donna, in evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi con un cuscino. È stata bloccata dai Carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione al 112. La bambina sta bene.

I militari del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale di Catania sono entrati nell’abitazione, nel rione marinaro della Plaia, dopo aver forzato la porta della camera da letto in cui la madre si era chiusa a chiave insieme alla piccola. Una volta dentro, l’hanno immobilizzata e messo in sicurezza la neonata, trovata sul letto. Le condizioni della bimba sono state giudicate «buone».

La donna, di nazionalità straniera e appartenente a una famiglia originaria dell’Asia meridionale residente da anni in città, è stata affidata al personale del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, dove i medici stanno valutando il suo stato di salute anche sotto il profilo psicologico. Non si esclude la possibilità di un trattamento sanitario obbligatorio.

Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio la donna, mentre si trovava in casa, avrebbe avuto un improvviso scatto di violenza, arrivando a minacciare di uccidere la figlia. A chiedere aiuto è stata la sorella minorenne della donna, che ha chiamato il 112. Del caso sono state informate la Procura distrettuale, per gli aspetti penali, e la Procura per i minorenni, chiamata a valutare eventuali misure di tutela in favore della bambina.

