Catania, terza notte consecutiva di spari. Raffiche contro le attività commerciali

Catania – Un’altra notte di spari, la terza consecutiva. Catania si interroga su una nuova ondata di violenza e intimidazioni. Sedici colpi si sono abbattuti la scorsa notte poco dopo le 2.30 su una panineria di via Giovanni Da Verrazzano, al Villaggio Sant’Agata, 7 dei quali hanno distrutto la vetrata. Il marito della titolare sarebbe un pregiudicato. Nelle due notti precedenti erano stati bersagliati un centro estetico di via Garibaldi, una casa di via Calabrò, a San Cristoforo, e un autonoleggio di via Plebiscito. Sull’episodio di poche ore fa indagano i carabinieri.

