Catania, trovata una scala che scende sotto piazza Lupo: forse un rifugio antiaereo

Catania – Piazza Lupo svela un rifugio antiaereo. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che, durante gli scavi fatti in vista dei lavori di trasformazione della piazza in parcheggio, fossero “emerse” delle strutture archeologiche, probabilmente medievali.

È emersa invece una tromba di scala discendente che doveva portare ad un ambiente sotterraneo. Non si tratta, però, di resti medievali.

Si sa che è una struttura in cemento armato, che non dovrebbe avere più di cento anni. Della sua esistenza non c’è traccia nelle carte di città e si ipotizza che possa trattarsi dell’ingresso ad un rifugio antiaereo realizzato nella seconda guerra mondiale, quando strutture del genere venivano approntate in ogni grande piazza e la cui collocazione, per motivi di sicurezza, veniva secretata.

Anche nel riempimento della tromba delle scale sono emersi vari oggetti dell’epoca. Una scoperta che non modifica i piani dell’Amministrazione: non ci sarà, come inizialmente previsto, un parcheggio sotterraneo a due piani, ma solo stalli a raso. Gli eventuali sottoservizi potranno essere spostati per non intercettare la struttura ritrovata che, una volta studiata, sarà ricoperta.

© Riproduzione riservata