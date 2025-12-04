Catania: ubriaco con l’auto tra le bancarelle di Natale

Catania – Un 36enne alla guida di un’auto è andato a sbattere contro i pali di protezione della zona pedonale di via Etnea a Catania e della vicina piazza Università dove sono state allestite della bancarelle per il mercatino di Natale.

La macchina, che procedeva a bassa velocità, è rimasta incastrata e il conducente è stato bloccato dai poliziotti. L’uomo, che avrebbe agito sotto effetto di alcolici, non ha reagito all’intervento dei poliziotti e sarà sottoposto a esami per accertare se abbia assunto, oltre ad alcol, anche della droga.

