Catania è morto Ennio Virlinzi

Catania – Lutto a Catania. L’imprenditore Ennio Virlinzi è scomparso ieri pomeriggio. Aveva 91 anni. Era nato nel 1934 ad Enna, terzo di cinque figli. Fu, anche Cavaliere del Lavoro (nel 1977) e presidente degli industriali del capoluogo etneo. Tanti gli incarichi di prestigio, tra questi quello nel cda di Alitalia.

I genitori, Giuseppina e Francesco, decisero di trasferirsi a Catania dopo la fine della Seconda guerra mondiale, lì iniziarono un’attività di commercio che si trasformò in molto altro. Il negozio di ferramenta era in piazza Iolanda; lui e i fratelli iniziarono a collaborare.

A partire dagli anni ‘50 il gruppo si espanse nei settori siderurgico, farmaceutico, del commercio di macchine industriali e dei prodotti per l’edilizia e l’agricoltura.

Dal 1970 intuì le grandi potenzialità delle attività dei servizi e con la Ponteggi Tubolari si implementarono quelli relativi al montaggio, il noleggio e la vendita dei ponteggi per l’edilizia che in quegli anni avevano raggiunto un grande sviluppo. Ennio Virlinzi era consapevole dell’importanza di tessere relazioni per creare sviluppo ed interagì anche con diversi industriali del Nord, portandoli ad investire in Sicilia con le loro risorse economiche e soprattutto competenze: creò le Trafilerie Metallurgiche e la Sicilmetano, garantendo al territorio centinaia di posti di lavoro.

