Cavalcata di San Giuseppe 2026 a Scicli, vince il gruppo Alfieri. Il disegno a firma di una 18enne

Scicli – La giuria di giornalisti che per conto del Comune hanno decretato la bardatura più bella, dopo un ex aequo e un ballottaggio, hanno scelto il manto del gruppo Alfieri. La cavalcata di San Giuseppe 2026 a Scicli corona il disegno di una giovane donna, Anna Alfieri, 18 anni fra un mese.

La giuria aveva dato un pari punteggio a due bardature concorrenti, quella del gruppo Alfieri poi risultato vincitore e quella del gruppo Gerrantini. Ma il voto successivo ha fatto pendere la bilancia per la bardatura disegnata dalla giovane artista. sciclitana.

Il servizio precavalcata del Tgr Sicilia a firma di Antonella Gurrieri:

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