C’è la neve sull’Etna. È davvero Natale

Catania – Le temperature scendono appena di qualche grado e l’Etna si sveglia ammantato di bianco. Il vulcano da qualche giorno appare infatti in veste “natalizia”, con una coltre di neve che lo ricopre fin quasi alle pendici. Una magnifica cartolina di Natale che riporta la Sicilia nel clima del periodo (fino a qualche settimana fa c’era ancora chi faceva il bagno a mare) e che, in queste ore, sta capeggiando sui social con foto che riprendono l’Etna dalle diverse località, anche fuori Catania, da cui è visibile.

Le temperature registrate nell’Isola si attestano intorno ai 17 gradi che, su in vetta al vulcano, scendono però notevolmente. L’Etna, anche se attualmente innevato, non è comunque ancora pronto per accogliere gli sciatori: gli impianti infatti sono ancora chiusi.

