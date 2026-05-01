Cede il lungomare e inghiotte la spazzatrice

Trapani – A Trapani, in viale delle Sirene, una spazzatrice della ditta che gestisce il servizio di ritiro dei rifiuti e la pulizia delle strade, è stata risucchiata dal pavimento a causa di un cedimento del marciapiede avvenuto in pochi minuti. Alla guida del mezzo c’era l’operatore che si è preso un grosso spavento e che fortunatamente è rimasto illeso.

La strada è molto frequentata da residenti e turisti in quanto si tratta di un suggestivo sito sul mare. Subito la scena è stata immortalata e postata sui social da alcuni cittadini ancora increduli di fronte alla scena che si è presentata ai loro occhi. È singolare che il fatto sia accaduto nella giornata del primo maggio in cui si celebra la festa del lavoro.

Anche se nessuno è rimasto ferito, l’episodio ha destato tanta preoccupazione, anche perchè il pavimento avrebbe potuto cedere sotto i piedi di famiglie e bambini. Pare che la voragine sia stata causata dall’erosione delle rocce del suolo sottostante, in quanto il sito si affaccia sul mare.

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