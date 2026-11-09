Cede il marciapiede, sprofonda la betoniera

Messina – Tragedia sfiorata a Messina nella zona dell’Annunziata, dove una betoniera è finita nel torrente dopo il cedimento di un tratto di marciapiede e il conseguente sfondamento della ringhiera in ferro. Il mezzo, che era impegnato nei lavori di messa in sicurezza dell’area, stava effettuando il getto di cemento sull’altra sponda del torrente.

Il marciapiede è improvvisamente collassato, facendo precipitare la betoniera nel corso d’acqua. Fortunatamente al momento del cedimento non c’era stato nessuno a bordo e non si registrano feriti. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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