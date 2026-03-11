Cefalù, morto un motociclista di 17 anni, si chiamava Matteo Messina

Auto e moto coinvolte

Cefalù – A seguito di un incidente, lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 194,050, all’altezza di Cefalù (PA), è stato istituito il senso unico alternato.

Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta, una persona è deceduta: si tratta di un ragazzo di 17 anni, Matteo Messina.

La circolazione procede con rallentamenti in entrambe le direzioni.

Sul posto sono operative le squadre Anas e le Forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e negli interventi necessari a ripristinare condizioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata