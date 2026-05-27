Cefalù, tragico incidente sulla statale, muore un uomo di 55 anni

Cefalù – Tragico incidente mortale intorno all’ora di pranzo lungo la Statale 113, nel territorio di Cefalù, all’altezza del chilometro 190+150. A perdere la vita è stato un uomo di 55 anni, originario di Cefalù. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il violento impatto si è verificato tra uno scooter e un’autovettura che probabilmente si stava immettendo sulla Statale 113. L’urto è stato particolarmente violento e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno tentato i soccorsi, ma il 55enne sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale 113, arteria particolarmente trafficata soprattutto nelle ore pomeridiane.

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