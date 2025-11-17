Cefpas Caltanissetta, concorso lampo: solo 9 ore di notte per candidarsi. La replica

Caltanissetta – Quando si dice un concorso lampo. Solo 9 ore per candidarsi, da mezzanotte alle 9 appunto del mattino.

È il concorso pubblico indetto dal Cefpas (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) di Caltanissetta per l’assunzione di nove funzionari di categoria D, comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.

Il bando, pubblicato il 14 novembre 2025, prevedeva la possibilità di presentare domanda soltanto dalle ore 00:00 alle 09:00 dello stesso giorno, una finestra temporale di appena nove ore, gran parte delle quali notturne. Una tempistica che, secondo diversi osservatori, contrasta con quanto stabilito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, che fissa in un minimo di 10 e un massimo di 30 giorni il termine per la presentazione delle candidature nei concorsi pubblici.

A rendere ancora più controversa la vicenda è la delibera di indizione del concorso, approvata alle ore 17 del 14 novembre, quando le candidature erano già chiuse. Un dettaglio che alimenta dubbi sulla regolarità procedurale e sulla reale possibilità di accesso per i candidati.

La replica del Cefpas

“In merito alla pubblicizzazione dalla mezzanotte del 13 novembre alle ore 9 del giorno successivo sul sito di InPa del concorso pubblico indetto dal CEFPAS, si comunica che si è trattato di un mero errore e per l’accertamento delle relative responsabilità il Centro ha aperto una indagine interna. Si specifica comunque che sul sito INPA non era stato pubblicato alcun bando dal CEFPAS.

Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 9 funzionari amministrativi di Cat “D” e 5 assistenti amministrativi di categoria “C” è stato pubblicato sul sito del Centro con la delibera n. 180 pubblicata nel pomeriggio del 14 novembre (su cui sono riportate le firme digitali con data ed ora certa). Il bando prevede che la domanda di partecipazione ai concorsi sarà presentabile dal 1° al 31 dicembre per 30 giorni, come previsto per legge e come specificato all’interno dei medesimi avvisi già pubblicati sul sito www.cefpas.it. Sarà cura del CEFPAS rispettare le tempistiche fissate e garantire trasparenza e parità di accesso.

Il reclutamento previsto rappresenta un nuovo inizio per il CEFPAS e una sicura opportunità occupazionale per il territorio nisseno. Le assunzioni si inseriscono in un contesto in cui la formazione degli operatori sanitari risulta di particolare importanza strategica”.

