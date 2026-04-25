Celebrate a Monreale le nozze tra Charles Forte e Georgie Wright

Monreale, Palermo – Nel pomeriggio di ieri, il Duomo di Monreale, patrimonio Unesco ha fatto da cornice al matrimonio tra Charles Forte, erede della celebre dinastia alberghiera fondata da Sir Rocco Forte, e Georgie Wright, imprenditrice britannica nel settore della moda. Un’unione celebrata nel cuore del complesso normanno che, per l’occasione, si è trasformato in un palcoscenico di respiro globale. A scandire il momento, le campane del Duomo, mentre ospiti provenienti da diverse parti del mondo – da Londra alla Nuova Zelanda – hanno preso parte a una cerimonia intima.

Protagonista assoluto dell’allestimento è stato il tema dell’oro, scelto come omaggio diretto ai celebri mosaici della Cattedrale. Un filo conduttore che ha attraversato ogni dettaglio: dalle decorazioni agli abiti del personale, fino all’atmosfera complessiva, capace di fondere perfettamente tradizione siciliana e gusto internazionale. Dopo la cerimonia, i festeggiamenti si sono spostati nel Chiostro di Santa Maria La Nuova, trasformato in un elegante giardino mediterraneo. Tra limoni, mandarini e antiche giare, gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nei colori e nei profumi dell’Isola.

Grande attenzione è stata riservata anche all’offerta gastronomica, pensata come un viaggio nei sapori siciliani: dal macco di fave con gamberi rossi alle spigole con carciofi, fino alle tipiche fritture da strada che richiamavano l’atmosfera dei mercati storici. Il tutto servito su tavoli imperiali dedicati alle erbe aromatiche. Imponente l’organizzazione logistica, che ha visto gli spazi del Complesso Guglielmo II riconvertiti in cucine e laboratori floreali temporanei, garantendo un servizio di altissimo livello. L’evento rappresenta solo l’inizio di una stagione che si preannuncia straordinaria per il turismo di lusso in Sicilia. Monreale e Palermo si confermano mete sempre più ambite dal jet-set internazionale, in vista di nuovi appuntamenti di rilievo mondiale già annunciati per i prossimi mesi.

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