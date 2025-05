Celebrati a Donnalucata i funerali di Edoardo Miceli

Scicli – Telecamere e giornalisti fuori dalla chiesa. Sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Donnalucata i funerali di Edoardo Miceli, il 26enne morto carbonizzato in un incidente stradale sulla circonvallazione di Donnalucata il 3 maggio scorso.

Le esequie sono state celebrate dal vicario della Diocesi di Noto don Ignazio Pediglieri. A intervenire in chiesa durante le esequie la sorella dello sfortunato giovane, che ha voluto significare come Edoardo continui a vivere per la famiglia e per quanti gli hanno voluto bene.

