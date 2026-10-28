Celebrati i funerali dei quattro braccianti morti in un incidente mentre andavano al lavoro

Canicattì, Agrigento – Un silenzio irreale, le serrande dei negozi abbassate e una comunità intera pietrificata dal dolore per l’addio ai suoi figli. Nella chiesa di Santa Chiara a Canicattì sono in corso i funerali di Antonio Agrò, Diego Giordano, Antonino Di Vincenzo e Gioacchino Liborio Ferrigno, i quattro braccianti agricoli rimasti uccisi nello scontro tra la loro auto e un Tir lungo la statale 123, in territorio di Naro, mentre all’alba si recavano nei campi per la raccolta delle olive. La chiesa è stracolma e in tantissimi, non riuscendo ad accedere all’interno, rimangono stipati sul sagrato in composto raccoglimento, mentre la città risponde con partecipe emozione al lutto cittadino proclamato dal sindaco.

Attorno alle famiglie stravolte dal dramma si sono stretti i colleghi di lavoro, il datore di lavoro e numerosi sindaci giunti dai vari comuni della provincia agrigentina. I funerali sono officiati dal parroco, don Giuseppe Maniscalco. A dare voce allo sgomento collettivo è stato il messaggio dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, letto all’apertura della celebrazione liturgica per testimoniare la vicinanza della Chiesa di fronte a una tragedia inaccettabile.

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