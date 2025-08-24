Celebrati i funerali di Andrea Passalacqua, schiacciato dalle ruote di un trattore

Ragusa – Celebrati stamani, domenica, i funerali di Andrea Passalacqua, il ragazzo di 15 anni morto a causa dell’incidente con il trattore verificatosi in contrada San Cimino al confine con il territorio di Chiaramonte. le esequie, presiedute da don Filippo Bella, parroco della Nunziata, hanno avuto una appendice.

Il feretro, subito dopo il rito funebre, è stato portato al campo sportivo Gianni Biazzo (ex Enal) di via Archimede visto che Andrea era un grande appassionato di calcio e militava tra le file delle giovanili del Ragusa Boys. Pianto a dirotto da parte di tutti i suoi compagni di squadra che hanno voluto ricordarlo in questo modo e dargli l’ultimo saluto.

