Celebrati i funerali di Antonino Pluchino, morto nell’incidente di Marina di Modica

Modica – Celebrati stamani i funerali di Antonino “Ninì” Pluchino, 88 anni, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale lunedì scorso. le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta.

Il tragico evento che ha portato via “Ninì” Pluchino è avvenuto sulla ex Sp 44, dove la sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una Peugeot 206. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche la 32enne di Scicli alla guida dell’altra vettura attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il Policlinico di Catania.

