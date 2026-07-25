Celebrati i funerali di Aurora Loriana Puglisi, l’ultimo saluto al mare di Punta Secca

Vittoria – Un legame indissolubile quello tra Aurora “Loriana” Puglisi, la 65enne vittoriese tragicamente scomparsa nell’incidente sulla Vittoria-Santa Croce, e Punta Secca. Al termine del funerale stamani, la salma Loriana ha compiuto un ultimo saluto alla sua amata Punta Secca, luogo al quale era profondamente legata, prima della tumulazione nel cimitero di Vittoria.

I funerali si sono svolti in mattinata a Vittoria nella chiesa di San Domenico Savio, davanti a una folla commossa di parenti, amici e cittadini uniti nel dolore.

Durante la celebrazione, padre Alessio Leggio ha invitato alla speranza cristiana: “Aprendo gli occhi della fede, noi vediamo che lei è già affianco a Dio”. Il sacerdote ha ricordato il Salmo scelto per il manifesto funebre (“Il Signore è il mio Pastore… ad acque tranquille mi conduce”) e ha esortato la comunità a trasformare il dolore in vicinanza, invitando a riflettere sulla fragilità della vita attraverso il perdono, la carità e il sostegno reciproco.

Loriana lascia il marito e due figli.

Foto Santacroceweb.

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