Celebrati i funerali di Carlotta Puccia, 2 anni. I genitori sono in ospedale

di Redazione
Comiso – I genitori sono in ospedale. Versano in gravi condizioni per i postumi dell’incidente del 10 agosto sulla Ragusa-Catania.
Sono stati celebrati oggi i funerali di Carlotta Puccia, la bimba di due anni morta nell’incidente stradale che viaggiava insieme ai genitori nella Lancia Musa che si è scontrata con un minivan condotto da due stranieri.
I genitori di Carlotta sono ricoverati in condizioni critiche negli ospedali di Caltagirone e Catania.
La bara bianca di Carlotta è uscita stamattina dall’abitazione di via Caravaggio per raggiungere la chiesa del sacro Cuore. Il rito funebre è stato officiato da don Enzo Barrano e da don Salvatore Conti.
Sull’altare, davanti alla piccola bara bianca, un disegno realizzato con le manine colorate dei compagnetti di scuola della piccola.
