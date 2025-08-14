Condividi "Celebrati i funerali di Giuseppe e Martina Ruscica, padre e figlia morti in un incidente" sui social

Vittoria – Sono stati celebrati stamani nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria i funerali di Giuseppe e Martina Ruscica, padre e figlia di 71 e 33 anni, morti nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 1 agosto sulla Catania-Gela. Il corteo funebre è partito dall’abitazione della famiglia a Comiso, dove si erano trasferiti da qualche tempo.

A celebrare la funzione è stato padre Salvatore Converso.

A salutare in maniera commossa Martina i colleghi della scuola “Martiri della Libertà” di Sesto San Giovanni, la scuola dove Martina lavorava da sei anni. L’ha ricordata il vicepreside Mauro Amato, che ha portato il saluto della dirigente della scuola Catia Di Gennaro e Daniela Baionetta, psicologa della scuola, originaria di Comiso, ma da anni trapiantata a Milano come Martina.

Ad accompagnare il feretro il compagno di Martina, Sacha, il fratello e la madre, rimasta anch’essa ferita nell’incidente, reduce da un ricovero in ospedale.

