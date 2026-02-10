Celebrati i funerali di Lorenzo Belfiore, morto in un sinistro stradale in moto. Lascia un bimbo di tre mesi

Augusta, Siracusa – Cinquemila persone hanno preso parte, questa mattina, alle esequie di Lorenzo Belfiore, l’imprenditore augustano di 42 anni scomparso domenica mattina in seguito a un sinistro autonomo in moto.

La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di Santa Lucia, gremita in ogni ordine di posti, mentre all’esterno, lungo viale Italia, nel cuore della Borgata, un’altra moltitudine di persone si è raccolta per testimoniare la vicinanza alla famiglia. Una partecipazione che ha restituito la misura dell’impatto umano e sociale che Belfiore aveva nella comunità cittadina, tant’è che l’associazione che riunisce i commercianti della Borgata aveva preannunciato la chiusura delle serrande durante le esequie, “in segno di profondo rispetto“.

Durante l’omelia, il parroco don Angelo Saraceno ha richiamato i valori della responsabilità, della famiglia e dell’impegno quotidiano, invitando a custodire la memoria di Lorenzo non solo nel dolore ma nella continuità degli affetti.

All’uscita del feretro, le note di Non è tempo per noi di Ligabue hanno accompagnato il silenzio composto dei presenti. Un momento di forte partecipazione collettiva, segnato anche dal rombo delle moto, omaggio delle tante realtà sportive e amicali di cui Belfiore faceva parte.

I suoi mondi erano il motocross, le moto d’acqua, lo snowboard. La madre, la moglie Martina e il piccolo Michele. Ha appena tre mesi. Imparerà a conoscere il padre anche dal racconto di stamani.

