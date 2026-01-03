Cena a base di sushi, scappano senza pagare il conto. Le foto, coi volti coperti, sui social

Palermo – “Iniziamo l’anno con il primo furto. Vi ricordiamo che andare via senza pagare è furto e come tale sporgeremo denuncia consegnando le registrazione alle autorità”. È l’amaro messaggio dei titolari di un ristorante giapponese a Palermo, da cui alcuni clienti sono andati via senza passare dalla cassa.

Il primo furto del 2026 è avvenuto ieri, 2 gennaio, ma già diverse volte il locale è stato preso di mira. È successo lo scorso ottobre, a marzo e ancora a gennaio, al punto che sui social è stato anche condiviso un video rivolto proprio a chi consuma senza pagare il conto. “Vi ricordiamo che scappare via come conigli dopo il pranzo o la cena – dicono durante il filmato – non vi rende furbi. Noi vi vediamo”.

A questo punto vengono indicate le telecamere, le stesse che hanno immortalato puntualmente coloro che dopo aver consumato primo, secondo, bibite e dolci, si sono allontanati senza sborsare un euro. I titolari hanno ogni volta pubblicato sui social le immagini coprendo i volti, sollecitando il pagamento.

