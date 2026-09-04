Attualità
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04/09/2026 16:12

Cenere dall’Etna, allerta rossa per i voli

Al momento Fontanarossa resta pienamente operativo.

di Redazione

Catania –  Un’emissione di cenere lavica è in corso dai crateri sommitali dell’Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l’energia presente nei condotti magmatici interni, oscilla su valori medio-bassi.

L’attività, al momento, non produce alcuna nube eruttiva e non impatta con l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

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I fenomeni sono monitorati dall’Ingv, Osservatorio etneo, che ha emesso un avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il quarto grado di allerta su una scala di quattro.

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