Cronaca
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14/08/2026 16:54

Cenere Etna, aeroporto di Comiso chiuso fino alle 18

La pista è piena di cenere vulcanica.

di Redazione

Meteo: Comiso 34°C Meteo per Ragusa

Comiso – SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale contaminazione dell’infrastruttura da cenere vulcanica, sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Comiso fino alle 18:00 ora locale.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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