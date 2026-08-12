Esteri
|
12/08/2026 12:33

Cenere Etna, l’aeroporto di Malta ha cancellato 19 voli ieri. Sono 100 mila i viaggiatori le cui vacanze sono state rovinate in Sicilia

Oltre 100mila viaggiatori in difficoltà negli ultimi 4 giorni.

di Redazione

La Valletta – Le eruzioni dell’Etna scatenano il caos aereo in Sicilia. Voli in arrivo e in partenza sospesi, fino alle 18 di oggi, all’aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva del vulcano siciliano e della conseguente emissione di cenere. Lo rende noto la Sac, societa che gestisce lo scalo etneo. In mattinata si sono fermati anche i voli sull’aeroporto di Comiso, poi regolarmente ripresi. La Sac invita i passeggeri “a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

I disagi non riguardano solo i voli da e per la Sicilia. Si segnalano cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di Malta, a causa della nube di cenere proveniente dall’Etna che si è spostata lungo la rotta aerea verso La Valletta. Ieri per lo stesso motivo sono stati cancellati 19 voli, provocando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Proseguono anche mercoledì mattina le cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di Malta.

Se da un lato l’Etna dà spettacolo con le sue fontane di lava e colate laviche che quotidianamente vengono osservate da vicino da escursionisti e appassionati, dall’altro lato i disagi sono enormi per chi aveva programmato di partire o arrivare nello scalo etneo con oltre 100mila viaggiatori in difficoltà negli ultimi 4 giorni.

 

© Riproduzione riservata

Consigliati