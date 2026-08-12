Condividi "Cenere Etna, l’aeroporto di Malta ha cancellato 19 voli ieri. Sono 100 mila i viaggiatori le cui vacanze sono state rovinate in Sicilia" sui social

La Valletta – Le eruzioni dell’Etna scatenano il caos aereo in Sicilia. Voli in arrivo e in partenza sospesi, fino alle 18 di oggi, all’aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva del vulcano siciliano e della conseguente emissione di cenere. Lo rende noto la Sac, societa che gestisce lo scalo etneo. In mattinata si sono fermati anche i voli sull’aeroporto di Comiso, poi regolarmente ripresi. La Sac invita i passeggeri “a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

I disagi non riguardano solo i voli da e per la Sicilia. Si segnalano cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di Malta, a causa della nube di cenere proveniente dall’Etna che si è spostata lungo la rotta aerea verso La Valletta. Ieri per lo stesso motivo sono stati cancellati 19 voli, provocando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.

Proseguono anche mercoledì mattina le cancellazioni dei voli all’aeroporto internazionale di Malta.

Se da un lato l’Etna dà spettacolo con le sue fontane di lava e colate laviche che quotidianamente vengono osservate da vicino da escursionisti e appassionati, dall’altro lato i disagi sono enormi per chi aveva programmato di partire o arrivare nello scalo etneo con oltre 100mila viaggiatori in difficoltà negli ultimi 4 giorni.

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