100 giovani studenti spettatori speciali al Teatro Garibaldi di Modica per l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania

Modica – Oltre cento giovani studenti delle scuole ad indirizzo musicale di Modica saranno tra il pubblico del concerto che domani, sabato 24 ottobre alle ore 21, inaugurerà la stagione musicale del Teatro Garibaldi. I giovani studenti, invitati ad assistere gratuitamente al concerto “Sogni e passioni”, ascolteranno dal vivo l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta dal maestro Mārtiņš Ozoliņš. Un’opportunità con cui la Fondazione Teatro Garibaldi affianca alla qualità della programmazione un impegno educativo: avvicinare le nuove generazioni alla musica sinfonica e contribuire alla formazione di un pubblico giovane, curioso e consapevole.

L’iniziativa coinvolge gli Istituti Comprensivi Raffaele Poidomani, Giacomo Albo, Santa Marta-Ciaceri e Carlo Amore, il Liceo musicale Giovanni Verga, il Liceo Galilei-Campailla, l’istituto Tecnico Archimede e l’Accademia del Musical-Gli Armonici. La proposta è stata accolta con entusiasmo dai dirigenti scolastici e dai docenti, che ne hanno riconosciuto il valore come occasione di crescita per gli studenti. Per chi studia uno strumento, assistere al concerto di una grande orchestra significa portare l’apprendimento oltre l’aula: ascoltare come le singole parti si intrecciano, cogliere le sfumature dei timbri e delle dinamiche, osservare il rapporto tra il direttore e i musicisti. Un’esperienza che può arricchire lo studio, stimolare la sensibilità musicale e alimentare la motivazione attraverso il contatto diretto con l’esecuzione dal vivo. L’invito fatto dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in accordo con il Teatro Massimo Bellini, offre così ai giovani un’occasione concreta per frequentare il teatro e riconoscerlo come un luogo accessibile e vicino al proprio percorso formativo. Il rapporto con le scuole diventa parte del ruolo culturale della Fondazione: mettere in relazione artisti, studenti e comunità, accompagnando la diffusione della cultura musicale con esperienze di ascolto capaci di suscitare interesse e partecipazione.

Ad accogliere i cento studenti sarà un programma ricco di immagini e suggestioni. “Sogni e passioni”, appuntamento inaugurale di “InTeatroMusica” 2026-2027, attraverserà mondi fiabeschi, atmosfere misteriose e grandi pagine sinfoniche. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania salirà Mārtiņš Ozoliņš, alla guida di un percorso che accosta Paul Dukas, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns e Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il concerto si aprirà con “L’apprendista stregone” di Dukas, per proseguire con il “Mefisto Valzer n. 2” di Liszt e la “Danza macabra”, op. 40, di Saint-Saëns. Di Čajkovskij saranno eseguite la suite da “La bella addormentata”, op. 66a, e, in chiusura, l’“Ouverture solenne 1812”, op. 49. Un repertorio che permetterà di scoprire la capacità della musica orchestrale di raccontare storie, evocare personaggi e dare forma alle emozioni. La serata avrà anche un ulteriore segno di attenzione sociale: in occasione dell’inaugurazione della stagione musicale, il Teatro Garibaldi sarà illuminato di verde per sensibilizzare sulla fibrosi cistica.

La stagione 2026-2027 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate, Gali Group. Media partner Video Regione. I biglietti per il pubblico sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets.

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