Centro estetico abusivo nella casa a mare, promosso sui social, sconosciuto al fisco

Trapani – I finanzieri di Trapani hanno scoperto un centro estetico completamente sconosciuto al fisco in una casa privata di Castellammare del Golfo. Le indagini sono partite da un controllo sui social, dove una donna pubblicizzava molteplici trattamenti estetici come un qualsiasi centro estetico regolare, seppur priva di partita Iva e di iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Un controllo sul posto ha permesso di rilevare un notevole flusso di clienti nel domicilio della donna.

All’interno della casa, i finanzieri, con il supporto del personale dell’Asp, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio di estetica completamente attrezzato per l’esercizio della professione, dotato di bancone, lettino, attrezzi per la lavorazione delle unghie (lampada per la polimerizzazione, aspiratore, fresa, prodotti per la ricostruzione), nonché di strumenti per la dermopigmentazione e per altri trattamenti estetici.

La titolare dell’attività, pur essendo in possesso di validi titoli abilitanti all’esercizio della professione, operava in completa assenza di documenti, autorizzazioni e senza aver presentato dichiarazioni dei redditi, risultando pertanto evasore totale. Per tale motivo, oltre alla valutazione della relativa posizione fiscale, la professionista è stata segnalata sia all’Agenzia delle Entrate per l’apertura d’ufficio della partita IVA sia al Comune di Castellammare del Golfo per l’applicazione delle sanzioni di competenza comunale.

