Centro medico estetico abusivo, naso di una donna in necrosi dopo iniezione

Legnano, Milano – C’è anche una denuncia per lesioni gravi a carico della titolare del centro medico estetico abusivo di Legnano (Milano) chiuso al termine dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dai carabinieri del Nas e coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Nadia Alessandra Calcaterra. Una delle pazienti che si era rivolta alla donna ha sporto querela dopo che una parte del naso (la sommità, per la precisione) le è andata in necrosi dopo che si era sottoposta a un trattamento con iniezioni di acido ialuronico nello studio finito al centro dell’inchiesta. La titolare del centro, che pubblicizzava apertamente la propria attività sui social, non è nemmeno estetista ed è indagata per esercizio abusivo della professione medica. I finanzieri stanno eseguendo accertamenti anche su una dipendente dello studio che, secondo i primi riscontri, lavorava in nero.

