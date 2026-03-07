Condividi "Centro revisioni sospeso: annullate le revisioni e avviate verifiche" sui social

Misterbianco – La squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Catania ha ispezionato un centro revisioni situato nella zona di Misterbianco, portando alla luce diverse e gravi anomalie. Le irregolarità riscontrate hanno spinto gli agenti della Polstrada a disporre l’immediata sospensione dell’attività della ditta ispezionata.

Contestualmente al blocco dell’esercizio, le forze dell’ordine hanno proceduto all’annullamento delle revisioni rilasciate ai veicoli esaminati in quella stessa giornata. Questi mezzi, per poter essere riammessi regolarmente alla circolazione stradale, dovranno necessariamente essere sottoposti a una revisione straordinaria. Infine, al fine di garantire una verifica completa sulle condizioni della struttura, è stata inoltrata una segnalazione ufficiale al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro per gli accertamenti di loro competenza.

